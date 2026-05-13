SIX-Handel: SLI präsentiert sich letztendlich fester

Letztendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,54 Prozent fester bei 2 106,27 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,530 Prozent stärker bei 2 106,13 Punkten, nach 2 095,02 Punkten am Vortag.

Bei 2 112,14 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 093,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,426 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 108,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bewegte sich der SLI bei 2 157,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der SLI einen Wert von 2 002,01 Punkten auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,08 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Zurich Insurance (+ 4,07 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 3,87 Prozent auf 36,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,09 Prozent auf 82,86 CHF), Julius Bär (+ 1,95 Prozent auf 67,94 CHF) und VAT (+ 1,93 Prozent auf 592,60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Galderma (-3,09 Prozent auf 158,35 CHF), Givaudan (-2,86 Prozent auf 2 683,00 CHF), Sonova (-2,08 Prozent auf 174,50 CHF), Swiss Life (-1,53 Prozent auf 837,60 CHF) und Geberit (-1,45 Prozent auf 503,40 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 820 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 277,484 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at