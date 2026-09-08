ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI-Entwicklung
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08.09.2026 15:58:32
SIX-Handel SLI präsentiert sich schwächer
Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,75 Prozent leichter bei 2 265,64 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,594 Prozent auf 2 269,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 282,83 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 292,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 263,11 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 336,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der SLI noch bei 2 131,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 023,72 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,33 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Galderma (+ 3,92 Prozent auf 164,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,82 Prozent auf 80,44 CHF), Swisscom (+ 1,81 Prozent auf 645,50 CHF), Nestlé (+ 1,54 Prozent auf 79,97 CHF) und SGS SA (+ 1,25 Prozent auf 92,32 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Novartis (-10,09 Prozent auf 112,80 CHF), Amrize (-2,20 Prozent auf 34,74 CHF), Alcon (-1,72 Prozent auf 55,98 CHF), Holcim (-1,44 Prozent auf 72,68 CHF) und Zurich Insurance (-1,21 Prozent auf 589,80 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 417 007 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 301,780 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,76 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,83 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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