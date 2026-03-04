Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

Kursverlauf 04.03.2026 17:59:08

SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsschluss.

Der SLI stieg im SIX-Handel letztendlich um 0,96 Prozent auf 2 142,62 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,667 Prozent fester bei 2 136,35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 122,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 155,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 126,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,43 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.02.2026, lag der SLI noch bei 2 155,86 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 2 087,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, lag der SLI bei 2 105,17 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,389 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,32 Prozent auf 145,55 CHF), VAT (+ 2,09 Prozent auf 537,40 CHF), Alcon (+ 2,00 Prozent auf 65,24 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,91 Prozent auf 191,80 CHF) und Julius Bär (+ 1,81 Prozent auf 63,96 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 180,45 CHF), Givaudan (-1,18 Prozent auf 2 926,00 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 606,20 CHF), Nestlé (-0,82 Prozent auf 80,58 CHF) und Straumann (-0,72 Prozent auf 88,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 6 203 942 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318,616 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
