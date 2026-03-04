SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsschluss.

Der SLI stieg im SIX-Handel letztendlich um 0,96 Prozent auf 2 142,62 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,667 Prozent fester bei 2 136,35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 122,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 155,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 126,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,43 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.02.2026, lag der SLI noch bei 2 155,86 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 2 087,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, lag der SLI bei 2 105,17 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,389 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,32 Prozent auf 145,55 CHF), VAT (+ 2,09 Prozent auf 537,40 CHF), Alcon (+ 2,00 Prozent auf 65,24 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,91 Prozent auf 191,80 CHF) und Julius Bär (+ 1,81 Prozent auf 63,96 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 180,45 CHF), Givaudan (-1,18 Prozent auf 2 926,00 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 606,20 CHF), Nestlé (-0,82 Prozent auf 80,58 CHF) und Straumann (-0,72 Prozent auf 88,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 6 203 942 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318,616 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index.

