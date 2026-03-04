Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Kursverlauf
|
04.03.2026 17:59:08
SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester
Der SLI stieg im SIX-Handel letztendlich um 0,96 Prozent auf 2 142,62 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,667 Prozent fester bei 2 136,35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 122,20 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 155,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 126,23 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,43 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.02.2026, lag der SLI noch bei 2 155,86 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 2 087,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, lag der SLI bei 2 105,17 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,389 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,32 Prozent auf 145,55 CHF), VAT (+ 2,09 Prozent auf 537,40 CHF), Alcon (+ 2,00 Prozent auf 65,24 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,91 Prozent auf 191,80 CHF) und Julius Bär (+ 1,81 Prozent auf 63,96 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 180,45 CHF), Givaudan (-1,18 Prozent auf 2 926,00 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 606,20 CHF), Nestlé (-0,82 Prozent auf 80,58 CHF) und Straumann (-0,72 Prozent auf 88,20 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 6 203 942 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318,616 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Julius Bär
|
12:26
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
04.03.26
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: SLI-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
03.03.26
|SLI-Handel aktuell: SLI tiefrot (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI sackt ab (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|71,78
|-0,58%
|Amrize
|53,54
|-0,41%
|Geberit AG (N)
|659,00
|-1,64%
|Givaudan AG
|3 235,00
|0,12%
|Helvetia Baloise Holding AG
|211,80
|-0,19%
|Julius Bär
|70,72
|0,08%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|195,95
|-2,42%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,03
|0,07%
|Partners Group AG
|930,00
|0,82%
|Richemont
|159,75
|-1,99%
|Roche AG (Genussschein)
|356,30
|-0,70%
|Straumann Holding AG
|95,60
|-2,45%
|Swiss Re AG
|142,85
|-0,38%
|UBS
|34,07
|-0,44%
|VAT
|574,80
|-3,23%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 136,13
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.