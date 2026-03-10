Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Index-Bewegung
|
10.03.2026 09:28:57
SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester
Am Dienstag klettert der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 1,38 Prozent auf 2 092,09 Punkte. Zuvor ging der SLI 1,89 Prozent höher bei 2 102,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 063,57 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 087,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 095,16 Punkten verzeichnete.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der SLI 2 159,60 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Stand von 2 091,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der SLI 2 101,64 Punkte auf.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,74 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 018,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sika (+ 3,43 Prozent auf 143,30 CHF), Sonova (+ 3,42 Prozent auf 196,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,37 Prozent auf 67,48 CHF), Holcim (+ 3,26 Prozent auf 65,96 CHF) und UBS (+ 3,11 Prozent auf 30,54 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lindt (-9,22 Prozent auf 11 030,00 CHF), Novartis (-1,53 Prozent auf 123,38 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 724,50 CHF), Partners Group (+ 0,15 Prozent auf 813,20 CHF) und SGS SA (+ 0,52 Prozent auf 92,24 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 597 356 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,322 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
