SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der SLI knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 1,35 Prozent fester bei 2 019,71 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 2 016,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 992,72 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 016,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 021,14 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 4,96 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 2 212,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 140,82 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 2 110,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 6,10 Prozent zu Buche. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 3,45 Prozent auf 83,34 CHF), Sika (+ 2,37 Prozent auf 133,70 CHF), Julius Bär (+ 2,30 Prozent auf 58,64 CHF), Galderma (+ 2,30 Prozent auf 146,80 CHF) und UBS (+ 2,25 Prozent auf 29,96 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-0,64 Prozent auf 696,50 CHF), Sonova (-0,09 Prozent auf 171,15 CHF), Nestlé (+ 0,26 Prozent auf 76,68 CHF), Lindt (+ 0,56 Prozent auf 10 800,00 CHF) und Alcon (+ 0,58 Prozent auf 59,04 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 270 942 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,553 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,99 zu Buche schlagen. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at