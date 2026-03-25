Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|Index im Blick
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25.03.2026 09:30:00
SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 1,35 Prozent fester bei 2 019,71 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 2 016,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 992,72 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 016,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 021,14 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 4,96 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 2 212,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 140,82 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 2 110,36 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 6,10 Prozent zu Buche. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 3,45 Prozent auf 83,34 CHF), Sika (+ 2,37 Prozent auf 133,70 CHF), Julius Bär (+ 2,30 Prozent auf 58,64 CHF), Galderma (+ 2,30 Prozent auf 146,80 CHF) und UBS (+ 2,25 Prozent auf 29,96 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-0,64 Prozent auf 696,50 CHF), Sonova (-0,09 Prozent auf 171,15 CHF), Nestlé (+ 0,26 Prozent auf 76,68 CHF), Lindt (+ 0,56 Prozent auf 10 800,00 CHF) und Alcon (+ 0,58 Prozent auf 59,04 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 270 942 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,553 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,99 zu Buche schlagen. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|65,04
|1,72%
|Amrize
|48,39
|1,49%
|Galderma
|161,00
|1,90%
|Julius Bär
|63,80
|1,14%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 820,00
|0,08%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,55
|0,28%
|Partners Group AG
|907,60
|2,83%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|338,00
|1,06%
|Sika AG
|145,70
|1,96%
|Sonova AG
|187,90
|-0,37%
|Straumann Holding AG
|91,44
|3,04%
|Swiss Re AG
|140,80
|0,00%
|Swisscom AG
|764,00
|-0,20%
|UBS
|33,00
|3,68%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 024,96
|1,62%
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