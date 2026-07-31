SIX-Handel SLI verbucht am Nachmittag Abschläge

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,27 Prozent tiefer bei 2 296,14 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,508 Prozent stärker bei 2 313,98 Punkten, nach 2 302,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 323,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 296,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,046 Prozent nach. Der SLI lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 2 274,15 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 100,41 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der SLI noch bei 1 968,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,75 Prozent. 2 327,92 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,86 Prozent auf 80,12 CHF), Sonova (+ 1,65 Prozent auf 222,00 CHF), VAT (+ 1,33 Prozent auf 611,40 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 83,06 CHF) und Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 678,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Holcim (-2,49 Prozent auf 73,54 CHF), Galderma (-2,24 Prozent auf 176,60 CHF), Nestlé (-2,05 Prozent auf 80,69 CHF), Sandoz (-1,81 Prozent auf 66,14 CHF) und Givaudan (-1,31 Prozent auf 3 244,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 276 821 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 309,768 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at