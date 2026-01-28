Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Kursentwicklung im Fokus
|
28.01.2026 15:58:47
SIX-Handel SLI verbucht nachmittags Abschläge
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,24 Prozent schwächer bei 2 113,32 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,403 Prozent schwächer bei 2 131,14 Punkten in den Handel, nach 2 139,76 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 132,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 108,27 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,709 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit 2 140,82 Punkten berechnet. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 2 018,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 060,12 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 108,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 1,65 Prozent auf 22,24 CHF), Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 1 064,00 CHF), ams-OSRAM (+ 0,97 Prozent auf 8,32 CHF), Sika (+ 0,41 Prozent auf 148,05 CHF) und Swiss Life (+ 0,41 Prozent auf 841,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-7,61 Prozent auf 66,74 CHF), Sandoz (-4,25 Prozent auf 61,30 CHF), Roche (-3,69 Prozent auf 337,10 CHF), Julius Bär (-3,42 Prozent auf 64,88 CHF) und VAT (-2,30 Prozent auf 510,80 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 454 675 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,041 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Im SLI hat die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
