SIX-Handel: SLI verbucht nachmittags Zuschläge

Der SLI legt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent auf 2 142,74 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,249 Prozent auf 2 133,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 138,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 133,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 144,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 2 078,70 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 30.12.2024, einen Stand von 1 917,12 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 11,51 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,66 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 0,87 Prozent auf 36,95 CHF), Adecco SA (+ 0,87 Prozent auf 23,20 CHF), Richemont (+ 0,82 Prozent auf 172,00 CHF), Partners Group (+ 0,80 Prozent auf 986,60 CHF) und Julius Bär (+ 0,45 Prozent auf 62,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-0,49 Prozent auf 81,20 CHF), Nestlé (-0,41 Prozent auf 78,42 CHF), Sonova (-0,39 Prozent auf 206,60 CHF), VAT (-0,31 Prozent auf 383,60 CHF) und Alcon (-0,28 Prozent auf 63,32 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 250 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,586 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent die höchste Dividendenrendite.

