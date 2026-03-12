Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Marktbericht
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12.03.2026 15:58:56
SIX-Handel SLI verliert am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag gibt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,99 Prozent auf 2 033,78 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,591 Prozent tiefer bei 2 041,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 054,09 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 031,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 051,52 Einheiten.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,805 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 143,62 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Stand von 2 087,68 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.03.2025, den Wert von 2 080,80 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,45 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 018,91 Zähler.
Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 3,63 Prozent auf 11 120,00 CHF), Logitech (+ 3,40 Prozent auf 74,12 CHF), Givaudan (+ 1,31 Prozent auf 2 783,00 CHF), Sonova (+ 1,19 Prozent auf 196,15 CHF) und Nestlé (+ 0,74 Prozent auf 80,12 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Holcim (-3,85 Prozent auf 61,98 CHF), Swiss Life (-3,75 Prozent auf 801,60 CHF), Roche (-3,73 Prozent auf 317,70 CHF), UBS (-2,75 Prozent auf 29,30 CHF) und Galderma (-2,19 Prozent auf 147,70 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 246 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 290,757 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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