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12.11.2026 17:58:45
SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Handelsende fester
Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,50 Prozent höher bei 2 429,61 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,771 Prozent auf 2 436,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 417,58 Punkten am Vortag.
Bei 2 421,63 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 438,16 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 2,18 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 2 234,05 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 2 321,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 085,94 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,95 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 438,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 2,10 Prozent auf 650,80 CHF), Sandoz (+ 2,00 Prozent auf 86,90 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,00 CHF), Alcon (+ 1,34 Prozent auf 60,28 CHF) und Roche (+ 1,14 Prozent auf 406,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-3,16 Prozent auf 662,40 CHF), VAT (-1,76 Prozent auf 546,80 CHF), Sonova (-1,70 Prozent auf 278,00 CHF), UBS (-1,14 Prozent auf 40,73 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 70,42 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 975 599 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 346,686 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,82 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,82
|0,08%
|Alcon AG
|67,06
|3,49%
|Amrize
|36,98
|0,05%
|Logitech S.A.
|92,42
|1,65%
|Partners Group AG
|709,40
|-0,11%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,55
|0,59%
|Sandoz
|91,92
|-2,00%
|Sonova AG
|309,70
|3,61%
|Swiss Re AG
|165,65
|1,22%
|UBS
|43,77
|0,18%
|VAT
|579,00
|-1,53%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|707,60
|0,74%
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