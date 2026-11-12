SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Handelsende fester

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,50 Prozent höher bei 2 429,61 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,771 Prozent auf 2 436,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 417,58 Punkten am Vortag.

Bei 2 421,63 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 438,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 2,18 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 2 234,05 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 2 321,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 085,94 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,95 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 438,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 2,10 Prozent auf 650,80 CHF), Sandoz (+ 2,00 Prozent auf 86,90 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,00 CHF), Alcon (+ 1,34 Prozent auf 60,28 CHF) und Roche (+ 1,14 Prozent auf 406,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-3,16 Prozent auf 662,40 CHF), VAT (-1,76 Prozent auf 546,80 CHF), Sonova (-1,70 Prozent auf 278,00 CHF), UBS (-1,14 Prozent auf 40,73 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 70,42 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 975 599 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 346,686 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,82 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at