SIX-Handel SLI zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,76 Prozent tiefer bei 2 085,80 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,792 Prozent auf 2 085,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 101,76 Punkten am Vortag.

Bei 2 089,41 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 085,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Wert von 2 167,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 192,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Wert von 2 023,90 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,03 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 3,52 Prozent auf 185,40 CHF), Sandoz (+ 0,34 Prozent auf 65,70 CHF), Schindler (+ 0,23 Prozent auf 263,00 CHF), Swiss Re (+ 0,21 Prozent auf 121,70 CHF) und Logitech (+ 0,02 Prozent auf 81,54 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Holcim (-4,01 Prozent auf 69,50 CHF), Richemont (-1,99 Prozent auf 152,50 CHF), Geberit (-1,89 Prozent auf 493,10 CHF), Amrize (-1,77 Prozent auf 38,22 CHF) und Galderma (-1,56 Prozent auf 154,20 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 105 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,929 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at