SIX-Handel: SLI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Am Mittwoch notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,19 Prozent höher bei 1 710,99 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,273 Prozent auf 1 712,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 707,72 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 709,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 712,39 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,480 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 1 616,73 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 22.08.2023, mit 1 711,16 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, wies der SLI einen Stand von 1 696,53 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 1,78 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten erreicht.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Schindler (+ 1,27 Prozent auf 195,55 CHF), Alcon (+ 0,91 Prozent auf 64,16 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 249,00 CHF), Swiss Re (+ 0,59 Prozent auf 102,15 CHF) und Sika (+ 0,51 Prozent auf 236,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Givaudan (-1,04 Prozent auf 3 240,00 CHF), Sandoz (-0,84 Prozent auf 26,08 CHF), Straumann (-0,62 Prozent auf 120,60 CHF), Sonova (-0,57 Prozent auf 244,90 CHF) und Lonza (-0,37 Prozent auf 351,50 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die Swiss Re-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 226 824 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 263,665 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 6,43 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at