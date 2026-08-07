SIX-Handel: SLI zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Der SLI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,18 Prozent auf 2 333,11 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,172 Prozent auf 2 324,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 328,93 Punkten am Vortag.

Bei 2 326,80 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 336,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,62 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 300,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der SLI mit 2 109,83 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, notierte der SLI bei 1 983,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,47 Prozent nach oben. Bei 2 350,80 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Roche (+ 1,81 Prozent auf 371,30 CHF), Sandoz (+ 1,33 Prozent auf 70,10 CHF), Lonza (+ 1,24 Prozent auf 573,60 CHF), Galderma (+ 1,18 Prozent auf 180,35 CHF) und Novartis (+ 0,86 Prozent auf 126,26 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Amrize (-8,04 Prozent auf 38,45 CHF), Swisscom (-1,79 Prozent auf 631,50 CHF), Swiss Re (-0,73 Prozent auf 136,15 CHF), VAT (-0,63 Prozent auf 630,40 CHF) und Swiss Life (-0,59 Prozent auf 949,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Amrize-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 349 358 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 310,101 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at