Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Kursentwicklung
|
18.03.2026 09:29:06
SIX-Handel: SLI zum Start des Mittwochshandels freundlich
Am Mittwoch tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,27 Prozent höher bei 2 061,69 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,267 Prozent höher bei 2 061,68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 056,19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 061,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 058,86 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der SLI noch bei 2 192,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 128,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 113,38 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 4,15 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 3,03 Prozent auf 530,40 CHF), Holcim (+ 2,62 Prozent auf 65,72 CHF), Partners Group (+ 1,67 Prozent auf 837,80 CHF), Sika (+ 1,59 Prozent auf 137,45 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,56 Prozent auf 67,62 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-4,46 Prozent auf 72,36 CHF), Sonova (-2,24 Prozent auf 185,10 CHF), Swisscom (-1,51 Prozent auf 715,50 CHF), Lindt (-1,00 Prozent auf 10 900,00 CHF) und Nestlé (-0,89 Prozent auf 80,12 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 149 888 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 283,095 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,53 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
18.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
18.03.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.03.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der SLI mittags (finanzen.at)
|
18.03.26
|SIX-Handel: SLI zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.03.26
|Aufschläge in Zürich: SLI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
16.03.26
|Aufschläge in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)