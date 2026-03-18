SIX-Handel: SLI zum Start des Mittwochshandels freundlich

Am Mittwoch tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,27 Prozent höher bei 2 061,69 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,267 Prozent höher bei 2 061,68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 056,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 061,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 058,86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der SLI noch bei 2 192,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 128,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 113,38 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 4,15 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 3,03 Prozent auf 530,40 CHF), Holcim (+ 2,62 Prozent auf 65,72 CHF), Partners Group (+ 1,67 Prozent auf 837,80 CHF), Sika (+ 1,59 Prozent auf 137,45 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,56 Prozent auf 67,62 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-4,46 Prozent auf 72,36 CHF), Sonova (-2,24 Prozent auf 185,10 CHF), Swisscom (-1,51 Prozent auf 715,50 CHF), Lindt (-1,00 Prozent auf 10 900,00 CHF) und Nestlé (-0,89 Prozent auf 80,12 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 149 888 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 283,095 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,53 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at