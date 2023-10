SIX-Handel SLI zum Start in der Verlustzone

Am Mittwoch geht es im SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,75 Prozent auf 1 674,75 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,516 Prozent auf 1 678,65 Punkte an der Kurstafel, nach 1 687,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 674,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 681,77 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 1,80 Prozent nach. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.09.2023, bei 1 738,56 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 18.07.2023, den Wert von 1 753,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 593,87 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,376 Prozent. Bei 1 810,36 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Punkten erreicht.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 0,39 Prozent auf 98,92 CHF), Swatch (I) (+ 0,31 Prozent auf 226,70 CHF), Richemont (+ 0,24 Prozent auf 105,65 CHF), Swiss Life (+ 0,17 Prozent auf 581,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,12 Prozent auf 431,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,17 Prozent auf 30,97 CHF), VAT (-2,73 Prozent auf 330,90 CHF), Lonza (-2,46 Prozent auf 348,50 CHF), Novartis (-1,45 Prozent auf 86,11 CHF) und Alcon (-1,45 Prozent auf 66,64 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 444 361 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,849 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

