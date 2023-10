SIX-Handel: SLI zum Start in Grün

Um 09:13 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,17 Prozent stärker bei 1 619,54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,179 Prozent auf 1 619,63 Punkte an der Kurstafel, nach 1 616,73 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 618,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 621,07 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, mit 1 725,28 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, betrug der SLI-Kurs 1 762,10 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, lag der SLI bei 1 570,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gab der Index bereits um 3,66 Prozent nach. Bei 1 810,36 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,68 Prozent auf 321,70 CHF), Holcim (+ 1,35 Prozent auf 55,66 CHF), ams (+ 0,99 Prozent auf 3,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,89 Prozent auf 249,70 CHF) und Straumann (+ 0,76 Prozent auf 112,45 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sandoz (-1,12 Prozent auf 27,00 CHF), Nestlé (-0,77 Prozent auf 97,72 CHF), Givaudan (-0,31 Prozent auf 2 861,00 CHF), Novartis (-0,26 Prozent auf 84,58 CHF) und Lindt (-0,15 Prozent auf 9 760,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Sandoz-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 152 177 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 269,567 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

2023 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at