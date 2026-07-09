SIX-Handel SMI am Donnerstagmittag im Minus

Wenig Veränderung ist derzeit in Zürich zu beobachten.

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 14 166,76 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,681 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,234 Prozent höher bei 14 207,46 Punkten, nach 14 174,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 214,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 136,94 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 1,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 356,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13 159,56 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 09.07.2025, einen Stand von 12 006,86 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,94 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 84,58 CHF), Logitech (+ 2,26 Prozent auf 79,80 CHF), UBS (+ 1,31 Prozent auf 41,64 CHF), Richemont (+ 1,08 Prozent auf 182,80 CHF) und Geberit (+ 0,51 Prozent auf 516,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Partners Group (-1,27 Prozent auf 655,00 CHF), Nestlé (-1,24 Prozent auf 83,07 CHF), Novartis (-0,89 Prozent auf 124,78 CHF), Alcon (-0,78 Prozent auf 53,58 CHF) und Swisscom (-0,65 Prozent auf 611,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 759 418 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,900 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,07 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,99 Prozent.

Redaktion finanzen.at