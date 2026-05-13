SIX-Handel: SMI am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,35 Prozent höher bei 13 165,81 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,551 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,435 Prozent stärker bei 13 176,60 Punkten in den Handel, nach 13 119,53 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 13 154,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 238,37 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,676 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der SMI bei 13 145,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der SMI einen Wert von 13 600,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der SMI noch bei 12 165,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,615 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Zurich Insurance (+ 3,29 Prozent auf 558,80 CHF), UBS (+ 2,44 Prozent auf 35,72 CHF), Logitech (+ 1,73) Prozent auf 81,36 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 82,28 CHF) und Swisscom (+ 1,26 Prozent auf 682,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Givaudan (-2,21 Prozent auf 2 701,00 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 505,00 CHF), Nestlé (-1,13 Prozent auf 76,45 CHF), Swiss Life (-0,52 Prozent auf 846,20 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,52 Prozent auf 173,30 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 834 935 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,484 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at