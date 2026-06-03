SIX-Handel SMI am Mittwochmittag schwächer

Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,77 Prozent auf 13 203,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,575 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,315 Prozent auf 13 263,80 Punkte an der Kurstafel, nach 13 305,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 179,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 338,07 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 1,95 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13 136,27 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 03.03.2026, den Stand von 13 404,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der SMI einen Stand von 12 239,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,329 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Geberit (+ 0,79 Prozent auf 507,20 CHF), Swiss Re (+ 0,52 Prozent auf 115,05 CHF), Nestlé (-0,15 Prozent auf 77,64 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 658,50 CHF) und Roche (-0,39 Prozent auf 308,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-16,74 Prozent auf 683,40 CHF), Logitech (-2,60 Prozent auf 98,52 CHF), Sika (-2,31 Prozent auf 147,90 CHF), Givaudan (-2,26 Prozent auf 2 768,00 CHF) und Lonza (-1,91 Prozent auf 486,90 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 883 885 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,506 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at