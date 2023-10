SIX-Handel: SMI auf grünem Terrain

Der SMI gewinnt am Mittag an Wert.

Um 12:10 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,22 Prozent auf 10 390,14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,175 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,414 Prozent auf 10 324,74 Punkte an der Kurstafel, nach 10 367,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 10 324,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 411,07 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,315 Prozent nach oben. Der SMI wies vor einem Monat, am 27.09.2023, einen Stand von 10 882,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, wurde der SMI mit 11 373,21 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, lag der SMI-Kurs bei 10 706,62 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,36 Prozent zurück. 11 616,37 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 10 251,33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 2,85 Prozent auf 2 993,00 CHF), Logitech (+ 1,79 Prozent auf 69,56 CHF), Sika (+ 1,75 Prozent auf 214,90 CHF), Swisscom (+ 1,05 Prozent auf 539,00 CHF) und Roche (+ 0,63 Prozent auf 238,75 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Holcim (-0,57 Prozent auf 55,72 CHF), Nestlé (-0,51 Prozent auf 98,38 CHF), Partners Group (-0,50 Prozent auf 951,00 CHF), Richemont (-0,48 Prozent auf 103,95 CHF) und Lonza (-0,35 Prozent auf 314,80 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 803 774 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,67 erwartet. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

