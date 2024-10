SIX-Handel SMI beginnt Handel mit Verlusten

Am Montag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,12 Prozent leichter bei 12 312,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,456 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,187 Prozent tiefer bei 12 303,69 Punkten, nach 12 326,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 12 322,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 303,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 934,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der SMI 12 173,44 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 10 348,60 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,22 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,10 Prozent auf 76,96 CHF), Alcon (+ 0,22 Prozent auf 82,56 CHF), Nestlé (+ 0,19 Prozent auf 86,14 CHF), Partners Group (+ 0,12 Prozent auf 1 291,00 CHF) und Roche (+ 0,11 Prozent auf 273,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-0,89 Prozent auf 222,90 CHF), Swiss Re (-0,73 Prozent auf 115,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,65 Prozent auf 49,22 CHF), Givaudan (-0,51 Prozent auf 4 320,00 CHF) und Swiss Life (-0,44 Prozent auf 719,20 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 132 475 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,300 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

