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Index-Performance im Fokus 07.10.2026 09:29:11

SIX-Handel SMI beginnt Mittwochshandel im Minus

SIX-Handel SMI beginnt Mittwochshandel im Minus

Der SMI bewegt sich am dritten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,10 Prozent auf 13 774,86 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,562 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,196 Prozent auf 13 761,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 788,93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 751,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 784,59 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,620 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 14 279,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 360,45 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 12 521,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,98 Prozent aufwärts. Bei 14 669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 0,61 Prozent auf 117,90 CHF), Roche (+ 0,49 Prozent auf 351,50 CHF), Alcon (+ 0,42 Prozent auf 52,90 CHF), Sika (+ 0,28 Prozent auf 176,00 CHF) und Givaudan (+ 0,21 Prozent auf 3 409,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,36 Prozent auf 81,46 CHF), Holcim (-0,67 Prozent auf 65,40 CHF), UBS (-0,64 Prozent auf 40,31 CHF), Amrize (-0,58 Prozent auf 31,00 CHF) und Logitech (-0,52 Prozent auf 84,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 116 165 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 297,079 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 32,78 -0,94% Amrize
Givaudan AG 3 653,00 0,91% Givaudan AG
Holcim AG 68,86 -1,40% Holcim AG
Logitech S.A. 90,72 -0,11% Logitech S.A.
Novartis AG 128,28 2,99% Novartis AG
Partners Group AG 642,00 -0,90% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,00 3,49% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 186,45 -0,08% Sika AG
Swiss Re AG 154,60 1,58% Swiss Re AG
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