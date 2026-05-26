SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag legt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,89 Prozent auf 13 623,59 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,606 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,865 Prozent auf 13 619,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13 503,21 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 13 607,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 633,64 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 169,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, lag der SMI noch bei 13 913,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 317,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,57 Prozent auf 75,74 CHF), Sika (+ 2,01 Prozent auf 149,95 CHF), Amrize (+ 1,64 Prozent auf 39,67 CHF), Richemont (+ 1,54 Prozent auf 158,15 CHF) und UBS (+ 1,46 Prozent auf 37,63 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swisscom (+ 0,37 Prozent auf 681,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,42 Prozent auf 177,60 CHF), Novartis (+ 0,45 Prozent auf 120,00 CHF), Roche (+ 0,57 Prozent auf 336,40 CHF) und Lonza (+ 0,59 Prozent auf 495,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 529 955 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 291,654 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at