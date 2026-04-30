Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI aktuell 30.04.2026 09:29:19

SIX-Handel SMI fällt zum Start zurück

SIX-Handel SMI fällt zum Start zurück

Das macht der SMI morgens.

Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,58 Prozent schwächer bei 12 956,01 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,545 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,612 Prozent auf 12 952,12 Punkte an der Kurstafel, nach 13 031,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 940,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 965,22 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 1,50 Prozent. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 12 668,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 188,26 Punkten. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Stand von 12 116,98 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,20 Prozent nach. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0,46 Prozent auf 654,00 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 77,24 CHF), Roche (+ 0,00 Prozent auf 317,30 CHF), Swiss Re (-0,12 Prozent auf 124,20 CHF) und Novartis (-0,18 Prozent auf 113,14 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Amrize (-6,52 Prozent auf 42,42 CHF), Partners Group (-1,84 Prozent auf 834,00 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 33,78 CHF), Holcim (-1,43 Prozent auf 71,58 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,24 Prozent auf 179,65 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 470 010 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 276,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Partners Group AG

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
30.04.26 UBS Kaufen DZ BANK
30.04.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 UBS Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 UBS Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,52 3,54% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 45,83 -5,70% Amrize
Holcim AG 79,12 1,15% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 199,75 1,91% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 84,48 1,13% Logitech S.A.
Novartis AG 126,04 3,09% Novartis AG
Partners Group AG 927,00 0,72% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 347,15 0,92% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 137,50 2,19% Swiss Re AG
Swisscom AG 725,00 2,84% Swisscom AG
UBS 37,44 1,49% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 590,00 1,17% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 136,27 0,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 /nachrichten/aktien/kw-18-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036066256
22:48 /nachrichten/aktien/april-2026-das-sind-die-besten-und-schlechtesten-dax-aktien-1036066225
30.04.26 /nachrichten/aktien/april-2026-so-performten-die-atx-aktien-im-vergangenen-monat-1036066215
26.04.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-17-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036037712
26.04.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-17-1036037710

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen