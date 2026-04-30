SIX-Handel SMI fällt zum Start zurück

Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,58 Prozent schwächer bei 12 956,01 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,545 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,612 Prozent auf 12 952,12 Punkte an der Kurstafel, nach 13 031,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 940,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 965,22 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 1,50 Prozent. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 12 668,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 188,26 Punkten. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Stand von 12 116,98 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,20 Prozent nach. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0,46 Prozent auf 654,00 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 77,24 CHF), Roche (+ 0,00 Prozent auf 317,30 CHF), Swiss Re (-0,12 Prozent auf 124,20 CHF) und Novartis (-0,18 Prozent auf 113,14 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Amrize (-6,52 Prozent auf 42,42 CHF), Partners Group (-1,84 Prozent auf 834,00 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 33,78 CHF), Holcim (-1,43 Prozent auf 71,58 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,24 Prozent auf 179,65 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 470 010 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 276,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at