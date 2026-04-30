Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|SMI aktuell
|
30.04.2026 09:29:19
SIX-Handel SMI fällt zum Start zurück
Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,58 Prozent schwächer bei 12 956,01 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,545 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,612 Prozent auf 12 952,12 Punkte an der Kurstafel, nach 13 031,90 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 940,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 965,22 Punkten verzeichnete.
SMI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 1,50 Prozent. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 12 668,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 188,26 Punkten. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Stand von 12 116,98 Punkten.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,20 Prozent nach. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0,46 Prozent auf 654,00 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 77,24 CHF), Roche (+ 0,00 Prozent auf 317,30 CHF), Swiss Re (-0,12 Prozent auf 124,20 CHF) und Novartis (-0,18 Prozent auf 113,14 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Amrize (-6,52 Prozent auf 42,42 CHF), Partners Group (-1,84 Prozent auf 834,00 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 33,78 CHF), Holcim (-1,43 Prozent auf 71,58 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,24 Prozent auf 179,65 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 470 010 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 276,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Partners Group AG
|
30.04.26
|Partners Group condemns defamatory publication by Grizzly Reports, a short-selling hedge fund (EQS Group)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|SMI aktuell: SMI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
30.04.26
|SIX-Handel SMI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
29.04.26
|Partners Group invests in fleet expansion of portfolio company North Star, a leading offshore infrastructure services provider (EQS Group)
Analysen zu UBS
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,52
|3,54%
|Amrize
|45,83
|-5,70%
|Holcim AG
|79,12
|1,15%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|199,75
|1,91%
|Logitech S.A.
|84,48
|1,13%
|Novartis AG
|126,04
|3,09%
|Partners Group AG
|927,00
|0,72%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|347,15
|0,92%
|Swiss Re AG
|137,50
|2,19%
|Swisscom AG
|725,00
|2,84%
|UBS
|37,44
|1,49%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|590,00
|1,17%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 136,27
|0,80%