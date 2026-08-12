SIX-Handel SMI gibt zum Handelsende nach

Der SMI zeigte sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch verbuchte der SMI via SIX schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,86 Prozent auf 14 449,47 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,692 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,152 Prozent leichter bei 14 553,14 Punkten, nach 14 575,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 555,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 413,15 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,857 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 235,09 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 13 119,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der SMI noch bei 11 886,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,07 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,01 Prozent auf 203,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 83,48 CHF), Holcim (+ 0,39 Prozent auf 71,88 CHF), Swiss Re (+ 0,26 Prozent auf 137,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,17 Prozent auf 589,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-3,15 Prozent auf 193,70 CHF), Alcon (-3,01 Prozent auf 59,22 CHF), Logitech (-2,95 Prozent auf 82,14 CHF), Geberit (-1,90 Prozent auf 546,40 CHF) und Lonza (-1,60 Prozent auf 566,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 3 605 571 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 317,007 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at