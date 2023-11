SIX-Handel: SMI liegt zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochmorgen.

Um 09:10 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 10 725,59 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,172 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,072 Prozent auf 10 707,98 Punkte an der Kurstafel, nach 10 715,73 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10 721,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 744,57 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der SMI bei 10 900,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 985,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bewegte sich der SMI bei 11 026,22 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2023 bereits um 2,30 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. 10 251,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,38 Prozent auf 353,80 CHF), Richemont (+ 1,31 Prozent auf 111,85 CHF), Sika (+ 1,11 Prozent auf 236,80 CHF), Partners Group (+ 0,78 Prozent auf 1 099,50 CHF) und UBS (+ 0,77 Prozent auf 22,26 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Alcon (-5,62 Prozent auf 63,20 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 98,46 CHF), Holcim (-0,39 Prozent auf 62,02 CHF), Novartis (-0,25 Prozent auf 84,35 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,05 Prozent auf 435,30 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 217 601 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 265,164 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,33 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

