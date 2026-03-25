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Index-Performance im Fokus 25.03.2026 17:59:03

SIX-Handel: SMI schließt in der Gewinnzone

SIX-Handel: SMI schließt in der Gewinnzone

Der SMI machte schlussendlich Gewinne.

Am Mittwoch tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 1,33 Prozent stärker bei 12 681,87 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,478 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 12 655,01 Punkte an der Kurstafel, nach 12 515,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 646,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 739,08 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 4,83 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 13 977,10 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 242,80 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 13 013,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 4,27 Prozent nach. Bei 14 063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 3,23 Prozent auf 830,40 CHF), UBS (+ 3,00 Prozent auf 30,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,44 Prozent auf 67,04 CHF), Logitech (+ 2,40 Prozent auf 74,20 CHF) und Sika (+ 2,14 Prozent auf 133,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 701,00 CHF), Swiss Re (+ 0,19 Prozent auf 128,70 CHF), Nestlé (+ 0,39 Prozent auf 76,78 CHF), Amrize (+ 0,55 Prozent auf 44,17 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,93 Prozent auf 173,90 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 366 447 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 265,553 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Kühne + Nagel International AG (KN) 189,50 -0,08% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 81,06 2,40% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 83,55 0,28% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 907,60 2,83% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 338,00 1,06% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 145,70 1,96% Sika AG
Swiss Re AG 140,80 0,00% Swiss Re AG
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UBS 33,00 3,68% UBS

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SMI 12 681,87 1,33%

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