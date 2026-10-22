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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Kursentwicklung im Fokus 22.10.2026 15:58:50

SIX-Handel SMI verbucht nachmittags Verluste

SIX-Handel SMI verbucht nachmittags Verluste

Heute agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,11 Prozent auf 14 535,91 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,665 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,105 Prozent tiefer bei 14 537,05 Punkten in den Handel, nach 14 552,39 Punkten am Vortag.

Bei 14 554,68 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 479,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der SMI einen Stand von 13 953,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der SMI bei 14 315,88 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 22.10.2025, mit 12 614,43 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,73 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Galderma (+ 6,77 Prozent auf 186,05 CHF), Lonza (+ 1,25 Prozent auf 631,40 CHF), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 84,45 CHF), Alcon (+ 1,04 Prozent auf 56,50 CHF) und Novartis (+ 1,01 Prozent auf 128,16 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,26 Prozent auf 69,50 CHF), Holcim (-1,42 Prozent auf 64,08 CHF), UBS (-1,29 Prozent auf 39,03 CHF), Richemont (-1,20 Prozent auf 173,50 CHF) und Amrize (-0,87 Prozent auf 31,77 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 113 810 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 336,200 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 62,66 -0,25% Alcon AG
Amrize 35,19 -0,09% Amrize
Galderma 207,30 4,80% Galderma
Holcim AG 72,18 3,98% Holcim AG
Lonza AG (N) 691,00 1,77% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 90,41 -1,51% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 135,00 -2,96% Novartis AG
Partners Group AG 677,60 1,71% Partners Group AG
Richemont 174,20 -6,70% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 430,00 1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 166,90 0,12% Swiss Re AG
UBS 40,95 -1,78% UBS

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