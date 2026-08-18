Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SMI-Marktbericht
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18.08.2026 17:58:50
SIX-Handel: SMI verbucht schlussendlich Gewinne
Am Dienstag beendete der SMI den Handel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 14 318,04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,661 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,119 Prozent auf 14 285,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14 302,39 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 336,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14 251,01 Einheiten.
SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der SMI bei 14 343,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13 240,70 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 12 071,88 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,08 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,48 Prozent auf 60,34 CHF), Novartis (+ 1,75 Prozent auf 125,56 CHF), Roche (+ 1,35 Prozent auf 360,90 CHF), Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 141,40 CHF) und Nestlé (+ 0,62 Prozent auf 79,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Amrize (-3,01 Prozent auf 36,13 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,94 Prozent auf 80,56 CHF), Logitech (-2,71 Prozent auf 80,32 CHF), Holcim (-2,24 Prozent auf 69,72 CHF) und Sika (-2,07 Prozent auf 184,85 CHF).
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 640 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300,813 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,37 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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