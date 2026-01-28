SIX-Handel SMI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Mit dem SMI ging es am dritten Tag der Woche abwärts.

Zum Handelsende stand im SIX-Handel ein Minus von 1,46 Prozent auf 13 023,81 Punkte an der SMI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,545 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,631 Prozent auf 13 132,84 Punkte an der Kurstafel, nach 13 216,23 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 13 145,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 007,33 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,765 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 13 242,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, stand der SMI noch bei 12 360,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 455,44 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent nach. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 007,33 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,48 Prozent auf 1 066,00 CHF), Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 633,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 545,40 CHF), Sika (+ 0,44 Prozent auf 148,10 CHF) und Swiss Life (+ 0,43 Prozent auf 841,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-5,20 Prozent auf 68,48 CHF), Roche (-3,34 Prozent auf 338,30 CHF), UBS (-2,49 Prozent auf 36,77 CHF), Richemont (-2,29 Prozent auf 149,35 CHF) und Lonza (-2,08 Prozent auf 546,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 930 927 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 304,041 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,07 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

