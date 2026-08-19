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SIX-Handel im Blick 19.08.2026 09:29:15

SIX-Handel: SMI verbucht zum Start Gewinne

SIX-Handel: SMI verbucht zum Start Gewinne

Am dritten Tag der Woche geht es für den SMI erneut nach oben.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 14 347,76 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,648 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,124 Prozent auf 14 303,20 Punkte an der Kurstafel, nach 14 320,90 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14 304,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 349,50 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,039 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 14 343,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 364,80 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 12 212,19 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,31 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Geberit (+ 8,20 Prozent auf 570,20 CHF), Roche (+ 0,58 Prozent auf 363,00 CHF), Amrize (+ 0,39 Prozent auf 36,27 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,25 Prozent auf 80,76 CHF) und Novartis (+ 0,22 Prozent auf 125,84 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Alcon (-1,56 Prozent auf 59,40 CHF), Swiss Re (-0,60 Prozent auf 140,55 CHF), Logitech (-0,45 Prozent auf 79,96 CHF), Givaudan (-0,44 Prozent auf 3 148,00 CHF) und Richemont (-0,29 Prozent auf 186,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 100 314 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,532 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Alcon AG 63,64 0,06% Alcon AG
Amrize 38,70 0,49% Amrize
Geberit AG (N) 601,80 7,31% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 412,00 1,46% Givaudan AG
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Novartis AG 136,72 2,49% Novartis AG
Partners Group AG 774,80 2,43% Partners Group AG
Richemont 198,25 -0,30% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 397,55 3,70% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 149,70 -0,63% Swiss Re AG
UBS 45,53 -0,46% UBS

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SMI 14 386,58 0,46%

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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