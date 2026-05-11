SIX-Handel: SMI zeigt sich letztendlich fester

Der SMI schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 13 101,33 Punkten ab. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,552 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,177 Prozent auf 13 077,44 Punkte an der Kurstafel, nach 13 100,63 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 065,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 141,57 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 13 183,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, betrug der SMI-Kurs 13 547,08 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, mit 12 087,32 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 1,10 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 83,56 CHF), Roche (+ 1,30 Prozent auf 319,40 CHF), Holcim (+ 1,24 Prozent auf 75,22 CHF), Zurich Insurance (+ 1,11 Prozent auf 546,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,76 Prozent auf 173,30 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Life (-2,98 Prozent auf 853,20 CHF), Richemont (-2,59 Prozent auf 154,30 CHF), Nestlé (-1,77 Prozent auf 76,10 CHF), Geberit (-1,68 Prozent auf 515,20 CHF) und Sika (-1,07 Prozent auf 142,65 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 663 791 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 273,982 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at