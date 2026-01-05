SIX-Handel SMI zeigt sich schwächer

Der SMI zeigt sich heute in Rot.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,85 Prozent auf 13 154,54 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,537 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,554 Prozent auf 13 194,00 Punkte an der Kurstafel, nach 13 267,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 204,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 142,28 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 936,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SMI bei 12 507,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 11 624,02 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Partners Group (+ 2,05 Prozent auf 1 002,50 CHF), UBS (+ 2,00 Prozent auf 37,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 60,18 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,64 Prozent auf 172,35 CHF) und Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 577,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-3,99 Prozent auf 127,55 CHF), Lonza (-2,31 Prozent auf 525,40 CHF), Zurich Insurance (-2,29 Prozent auf 588,00 CHF), Givaudan (-2,26 Prozent auf 3 075,00 CHF) und Nestlé (-2,24 Prozent auf 76,98 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 362 886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 281,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at