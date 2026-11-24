Der SMI beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 14 733,89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,685 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 765,89 Zählern und damit 0,205 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 735,64 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 786,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 686,87 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 14 462,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der SMI auf 14 447,19 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Stand von 12 654,12 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,22 Prozent zu. Bei 15 272,42 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,65 Prozent auf 86,28 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 404,80 CHF), Swiss Re (+ 1,19 Prozent auf 152,60 CHF), Alcon (+ 1,17 Prozent auf 64,02 CHF) und Givaudan (+ 0,56 Prozent auf 4 097,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,44 CHF), Galderma (-2,34 Prozent auf 183,30 CHF), Sandoz (-2,29 Prozent auf 81,10 CHF), UBS (-1,61 Prozent auf 37,32 CHF) und Holcim (-1,53 Prozent auf 73,28 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 594 683 Aktien gehandelt. Mit 343,676 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at