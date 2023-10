SIX-Handel SMI zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Am Donnerstag verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 1,00 Prozent auf 10 297,24 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,175 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,723 Prozent schwächer bei 10 325,75 Punkten in den Handel, nach 10 400,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 10 325,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 291,97 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,582 Prozent nach unten. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 26.09.2023, bei 10 953,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 183,55 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, bei 10 817,21 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 6,21 Prozent nach. Bei 11 616,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (-0,04 Prozent auf 533,80 CHF), Novartis (-0,10 Prozent auf 85,73 CHF), Nestlé (-0,28 Prozent auf 98,27 CHF), Zurich Insurance (-0,47 Prozent auf 424,40 CHF) und Swiss Re (-0,63 Prozent auf 97,06 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-3,78 Prozent auf 62,18 CHF), Sonova (-2,87 Prozent auf 206,20 CHF), UBS (-2,05 Prozent auf 21,00 CHF), Sika (-2,03 Prozent auf 207,70 CHF) und Logitech (-1,95 Prozent auf 68,44 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 185 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 267,909 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,46 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at