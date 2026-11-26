Letztendlich wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Zum Handelsende verbuchte der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 14 838,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,715 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,901 Prozent auf 14 797,07 Punkte an der Kurstafel, nach 14 664,92 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14 858,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 776,08 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,76 Prozent nach oben. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 14 538,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, stand der SMI noch bei 14 542,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 822,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,01 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 15 272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 4,16 Prozent auf 36,31 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,97 Prozent auf 65,24 CHF), Sika (+ 2,40 Prozent auf 189,90 CHF), Logitech (+ 2,39 Prozent auf 83,28 CHF) und Richemont (+ 2,11 Prozent auf 171,95 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Sandoz (-1,78 Prozent auf 79,52 CHF), Galderma (-0,38 Prozent auf 183,30 CHF), Novartis (+ 0,11 Prozent auf 128,24 CHF), Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 87,65 CHF) und Roche (+ 0,75 Prozent auf 404,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 078 970 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 352,486 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,91 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at