SIX-Handel: SMI zum Ende des Freitagshandels in Grün

Schlussendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,28 Prozent fester bei 13 542,66 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,617 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,228 Prozent stärker bei 13 535,58 Punkten in den Handel, nach 13 504,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 616,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 516,29 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,567 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 29.04.2026, mit 13 031,90 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 186,74 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent nach oben. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 8,19 Prozent auf 94,90 CHF), Richemont (+ 2,05 Prozent auf 168,90 CHF), Geberit (+ 1,66 Prozent auf 513,40 CHF), Holcim (+ 1,44 Prozent auf 77,42 CHF) und Amrize (+ 1,25 Prozent auf 42,11 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Givaudan (-0,92 Prozent auf 2 900,00 CHF), Partners Group (-0,70 Prozent auf 827,20 CHF), Nestlé (-0,49 Prozent auf 79,44 CHF), Swiss Re (-0,42 Prozent auf 117,70 CHF) und Novartis (-0,37 Prozent auf 117,82 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 8 280 773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 288,389 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at