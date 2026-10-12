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SMI-Kursverlauf 12.10.2026 17:59:11

SIX-Handel: SMI zum Handelsende mit Kursplus

SIX-Handel: SMI zum Handelsende mit Kursplus

So bewegte sich der SMI am Montag schlussendlich

Am Montag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,55 Prozent fester bei 13 863,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,583 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SMI 0,435 Prozent fester bei 13 847,40 Punkten, nach 13 787,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 895,90 Punkte, das Tagestief hingegen 13 817,23 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der SMI bei 13 775,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SMI 14 235,09 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 12 481,41 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,65 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Galderma (+ 1,94 Prozent auf 168,15 CHF), Sandoz (+ 1,86 Prozent auf 71,02 CHF), Givaudan (+ 1,40 Prozent auf 3 488,00 CHF), Amrize (+ 1,33 Prozent auf 30,47 CHF) und Holcim (+ 1,20 Prozent auf 64,26 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen UBS (+ 0,28 Prozent auf 40,01 CHF), Lonza (+ 0,31 Prozent auf 574,00 CHF), Geberit (+ 0,42 Prozent auf 530,80 CHF), Nestlé (+ 0,45 Prozent auf 76,38 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 80,02 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 279 954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 305,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 85,32 -0,63% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 32,49 0,25% Amrize
Galderma 179,50 -0,19% Galderma
Geberit AG (N) 580,20 2,11% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 075,00 9,16% Givaudan AG
Holcim AG 68,16 -0,90% Holcim AG
Lonza AG (N) 607,40 -1,24% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 82,64 1,13% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 645,60 1,03% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,80 -0,10% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 76,82 1,13% Sandoz
Swiss Re AG 158,05 1,74% Swiss Re AG
UBS 42,83 -0,02% UBS

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SMI 13 927,52 0,36%

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