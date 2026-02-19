SIX-Handel: SMI zum Handelsstart freundlich

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,48 Prozent höher bei 13 873,98 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,629 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,368 Prozent höher bei 13 857,83 Punkten in den Handel, nach 13 807,04 Punkten am Vortag.

Bei 13 881,21 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 842,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der SMI einen Stand von 13 277,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, lag der SMI bei 12 530,62 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 19.02.2025, mit 12 798,52 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,73 Prozent nach oben. Bei 13 881,21 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 3,53 Prozent auf 81,17 CHF), Alcon (+ 1,90 Prozent auf 64,24 CHF), Lonza (+ 1,43 Prozent auf 540,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,11 Prozent auf 177,10 CHF) und Swiss Re (+ 0,82 Prozent auf 129,05 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-1,06 Prozent auf 158,55 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 562,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 70,02 CHF), Holcim (-0,60 Prozent auf 72,56 CHF) und Logitech (-0,46 Prozent auf 68,78 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 684 409 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 322,298 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at