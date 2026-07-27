Zurich Insurance Aktie

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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Index-Performance 27.07.2026 09:28:42

SIX-Handel: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone

SIX-Handel: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Am Montag gewinnt der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,86 Prozent auf 14 449,90 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,666 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,796 Prozent stärker bei 14 441,29 Punkten in den Handel, nach 14 327,20 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 463,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 14 433,38 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der SMI einen Wert von 14 172,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 165,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der SMI-Kurs 11 955,73 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,08 Prozent zu. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 2,02 Prozent auf 159,00 CHF), Amrize (+ 1,69 Prozent auf 40,92 CHF), UBS (+ 1,56 Prozent auf 42,97 CHF), Logitech (+ 1,33 Prozent auf 87,10 CHF) und Partners Group (+ 1,30 Prozent auf 685,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,22 Prozent auf 202,10 CHF), Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 621,80 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 80,67 CHF), Swisscom (+ 0,24 Prozent auf 624,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 949,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 380 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 43,86 1,39% Amrize
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Partners Group AG 734,80 1,30% Partners Group AG
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Sika AG 170,85 2,34% Sika AG
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Swiss Re AG 145,65 1,04% Swiss Re AG
Swisscom AG 668,00 0,15% Swisscom AG
UBS 46,10 1,50% UBS
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SMI 14 412,00 0,59%

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