Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SMI-Marktbericht
|
02.10.2026 09:28:57
SIX-Handel: SMI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
Um 09:10 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,02 Prozent aufwärts auf 13 625,62 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,580 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,090 Prozent tiefer bei 13 610,59 Punkten, nach 13 622,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 578,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 627,78 Punkten.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 2,92 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2026, den Stand von 14 362,97 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 14 352,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 427,18 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,16 Prozent auf 81,34 CHF), Amrize (+ 1,68 Prozent auf 30,95 CHF), Sika (+ 1,51 Prozent auf 181,85 CHF), Geberit (+ 1,43 Prozent auf 538,40 CHF) und Holcim (+ 0,96 Prozent auf 65,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Roche (-1,40 Prozent auf 344,10 CHF), Galderma (-0,81 Prozent auf 159,50 CHF), Sandoz (-0,73 Prozent auf 67,92 CHF), Novartis (-0,59 Prozent auf 117,36 CHF) und Lonza (-0,46 Prozent auf 558,00 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 171 873 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,473 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick
Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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