SIX-Handel: SMI zum Start des Dienstagshandels stärker

Der SMI knüpft am Dienstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag tendiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,43 Prozent stärker bei 13 198,39 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,536 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,333 Prozent auf 13 185,72 Punkte an der Kurstafel, nach 13 142,02 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 208,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 185,72 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 13 242,80 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 27.10.2025, mit 12 527,59 Punkten bewertet. Der SMI wies vor einem Jahr, am 27.01.2025, einen Wert von 12 416,61 Punkten auf.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,369 Prozent nach. 13 528,67 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 059,31 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,46 Prozent auf 61,28 CHF), Holcim (+ 1,09 Prozent auf 79,94 CHF), Partners Group (+ 0,81 Prozent auf 1 060,00 CHF), Swiss Life (+ 0,79 Prozent auf 836,80 CHF) und Logitech (+ 0,79 Prozent auf 73,62 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sonova (-1,50 Prozent auf 216,30 CHF), Givaudan (-0,25 Prozent auf 3 154,00 CHF), Alcon (-0,13 Prozent auf 62,58 CHF), Swisscom (-0,08 Prozent auf 605,00 CHF) und Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 71,93 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 251 171 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300,388 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 5,55 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

