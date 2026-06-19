SIX-Handel SMI zum Start des Freitagshandels im Minus

Am Freitag verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,12 Prozent auf 13 749,39 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,621 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,077 Prozent auf 13 755,19 Punkte an der Kurstafel, nach 13 765,83 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 13 767,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 746,90 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,663 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der SMI 13 364,80 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 459,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 871,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,63 Prozent auf 3 245,00 CHF), Alcon (+ 1,35 Prozent auf 52,60 CHF), Logitech (+ 0,99 Prozent auf 87,58 CHF), Sika (+ 0,85 Prozent auf 166,90 CHF) und Novartis (+ 0,68 Prozent auf 118,84 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen UBS (-1,41 Prozent auf 40,48 CHF), Amrize (-1,11 Prozent auf 44,53 CHF), Zurich Insurance (-0,63 Prozent auf 569,80 CHF), Roche (-0,60 Prozent auf 317,10 CHF) und Partners Group (-0,57 Prozent auf 695,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 551 235 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 282,530 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Mit 6,73 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at