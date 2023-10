SIX-Handel So bewegt sich der SLI mittags

Am Freitag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Freitag sinkt der SLI um 12:11 Uhr via SIX um 0,87 Prozent auf 1 624,63 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,718 Prozent auf 1 627,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 638,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 617,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 628,40 Zählern.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 4,74 Prozent zurück. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 1 748,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der SLI mit 1 765,06 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, lag der SLI-Kurs bei 1 582,73 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 3,36 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. 1 617,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Temenos (+ 2,11 Prozent auf 63,96 CHF), Sika (+ 0,37 Prozent auf 219,00 CHF), Nestlé (+ 0,17 Prozent auf 98,92 CHF), Roche (+ 0,15 Prozent auf 238,80 CHF) und Givaudan (-0,10 Prozent auf 2 894,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Swiss Life (-2,61 Prozent auf 559,00 CHF), Holcim (-2,58 Prozent auf 55,02 CHF), Schindler (-2,39 Prozent auf 179,70 CHF), Geberit (-2,24 Prozent auf 418,10 CHF) und Swiss Re (-2,20 Prozent auf 96,22 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 431 487 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 280,389 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,70 zu Buche schlagen. Swiss Re lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,42 Prozent.

