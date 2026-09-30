SIX-Handel So entwickelt sich der SMI aktuell

Der SMI zeigt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,21 Prozent schwächer bei 13 883,56 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,572 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,439 Prozent auf 13 973,25 Punkte an der Kurstafel, nach 13 912,19 Punkten am Vortag.

Bei 13 879,23 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 036,96 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 1,08 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 399,77 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der SMI noch bei 14 193,92 Punkten. Der SMI notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 12 109,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 603,40 CHF), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 178,75 CHF), Logitech (+ 1,17 Prozent auf 84,80 CHF), Amrize (+ 0,90 Prozent auf 31,51 CHF) und Sika (+ 0,49 Prozent auf 186,25 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Holcim (-1,38 Prozent auf 67,32 CHF), Swiss Life (-1,36 Prozent auf 896,60 CHF), Swiss Re (-1,07 Prozent auf 139,10 CHF), Lonza (-1,06 Prozent auf 577,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 568,40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 914 798 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 298,935 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at