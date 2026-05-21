SIX-Handel So entwickelt sich der SMI am Donnerstagnachmittag

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 13 385,43 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,581 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,082 Prozent schwächer bei 13 388,33 Punkten, nach 13 399,29 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 469,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13 347,18 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 2,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, betrug der SMI-Kurs 13 134,14 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 859,76 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 21.05.2025, den Wert von 12 380,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 1,86 Prozent auf 142,65 CHF), Givaudan (+ 0,75 Prozent auf 2 812,00 CHF), Geberit (+ 0,72 Prozent auf 504,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,71 Prozent auf 81,92 CHF) und Lonza (+ 0,43 Prozent auf 494,60 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Re (-3,70 Prozent auf 121,10 CHF), Partners Group (-0,95 Prozent auf 901,00 CHF), Richemont (-0,83 Prozent auf 155,95 CHF), Zurich Insurance (-0,56 Prozent auf 570,20 CHF) und Swisscom (-0,44 Prozent auf 683,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 964 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 286,572 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at