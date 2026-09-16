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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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SMI im Blick 16.09.2026 12:26:53

SIX-Handel: So entwickelt sich der SMI am Mittag

SIX-Handel: So entwickelt sich der SMI am Mittag

Das macht der SMI mittags.

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,36 Prozent fester bei 13 858,00 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,592 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,079 Prozent auf 13 797,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 808,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 858,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 795,86 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,195 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 14 390,67 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 13 761,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der SMI bei 12 018,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,61 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 77,90 CHF), Novartis (+ 1,14 Prozent auf 115,14 CHF), Sika (+ 1,14 Prozent auf 181,80 CHF), Lonza (+ 0,60 Prozent auf 540,40 CHF) und Roche (+ 0,58 Prozent auf 362,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,19 Prozent auf 215,60 CHF), Alcon (-1,05 Prozent auf 54,60 CHF), Richemont (-0,88 Prozent auf 168,35 CHF), Logitech (-0,87 Prozent auf 81,76 CHF) und Swiss Re (-0,46 Prozent auf 139,35 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 314 948 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,271 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,30 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 82,30 1,45% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 57,72 -1,57% Alcon AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 229,10 -0,61% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 86,88 -0,87% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 567,80 0,00% Lonza AG (N)
Novartis AG 121,18 0,78% Novartis AG
Partners Group AG 657,40 -0,99% Partners Group AG
Richemont 180,85 0,84% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,30 0,87% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 192,65 1,66% Sika AG
Swiss Re AG 146,40 -1,05% Swiss Re AG
UBS 43,82 -1,51% UBS

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