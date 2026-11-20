Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,70 Prozent schwächer bei 14 618,89 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,710 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,185 Prozent schwächer bei 14 694,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 721,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 721,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 550,59 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 3,61 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 14 478,37 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 14 368,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der SMI noch bei 12 543,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10,35 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 272,42 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 85,45 CHF), Amrize (+ 0,74 Prozent auf 34,09 CHF), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 128,04 CHF), Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 148,80 CHF) und Givaudan (+ 0,07 Prozent auf 4 057,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 65,50 CHF), Richemont (-3,13 Prozent auf 171,60 CHF), UBS (-2,68 Prozent auf 37,38 CHF), Partners Group (-2,01 Prozent auf 624,00 CHF) und Lonza (-1,77 Prozent auf 655,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 615 684 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 346,825 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at