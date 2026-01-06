SIX-Handel: So entwickelt sich der SPI aktuell

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,39 Prozent fester bei 18 313,26 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,349 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,180 Prozent höher bei 18 275,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 242,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 313,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 179,24 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, notierte der SPI bei 17 777,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der SPI auf 17 292,08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, stand der SPI noch bei 15 616,72 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Perrot Duval SA (+ 15,56 Prozent auf 52,00 CHF), DocMorris (+ 10,93 Prozent auf 6,65 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,71 Prozent auf 1,65 CHF), Straumann (+ 5,05 Prozent auf 99,06 CHF) und Medacta (+ 4,55 Prozent auf 165,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Idorsia (-6,03 Prozent auf 3,82 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,00 Prozent auf 6,65 CHF), Evolva (-4,94 Prozent auf 0,77 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,68 Prozent auf 0,14 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 108 627 Aktien gehandelt. Mit 287,635 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 79,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at