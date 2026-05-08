Santhera Pharmaceuticals Aktie

Santhera Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

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SPI im Fokus 08.05.2026 09:29:15

SIX-Handel SPI gibt zum Start nach

SIX-Handel SPI gibt zum Start nach

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,44 Prozent schwächer bei 18 553,77 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,387 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,546 Prozent auf 18 534,89 Punkte an der Kurstafel, nach 18 636,58 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 534,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 553,77 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,188 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Stand von 18 318,69 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SPI auf 18 638,05 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der SPI einen Stand von 16 494,66 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,71 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 9,41 Prozent auf 0,44 CHF), ams-OSRAM (+ 3,75 Prozent auf 16,88 CHF), Comet (+ 1,82 Prozent auf 336,00 CHF), VP Bank (+ 1,58 Prozent auf 83,60 CHF) und V-Zug (+ 1,52 Prozent auf 40,05 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen GAM (-7,59 Prozent auf 0,07 CHF), Molecular Partners (-5,25 Prozent auf 3,07 CHF), Kühne + Nagel International (-3,73 Prozent auf 170,40 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3,19 Prozent auf 17,00 CHF) und Clariant (-3,03 Prozent auf 7,85 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 240 837 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,545 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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